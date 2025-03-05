Автомобильный лайфхак: зачем водители нажимают сразу две кнопки стеклоподъемников

Многие водители не знают о скрытых функциях стеклоподъемников, хотя они могут значительно упростить пользование машиной.

Современные авто оснащены множеством полезных функций, повышающих комфорт и безопасность вождения. Большинство кнопок в салоне имеют стандартное назначение, однако их комбинации могут активировать дополнительные возможности. Эксперты объяснили, для чего водители нажимают сразу две кнопки стеклоподъемников.

Об этом пишет "Автотема".

Многие автолюбители не знают о скрытых функциях стеклоподъемников, хотя они могут значительно упростить пользование машиной. К примеру, нередко случается ситуация, когда нужно поднять окна, но двигатель уже заглушен, а стеклоподъемники не работают. В таких случаях приходится запускать автомобиль, что не всегда удобно и занимает лишнее время.

Чтобы избежать этой проблемы, существует специальная комбинация кнопок. Для ее активации достаточно одновременно нажать обе передние кнопки стеклоподъемников в режиме закрытия. Через несколько секунд система распознает сигнал и автоматически поднимет стекло.

Однако следует учитывать, что в некоторых моделях автомобилей функция работает только в случае непрерывного удерживания кнопок до закрытия окон. Поэтому, чтобы воспользоваться этим лайфхаком, стоит испытать его заранее и узнать, поддерживает ли ваш автомобиль эту опцию.

Напомним, ранее сообщалось о том, как одна из полезных кнопок на ключах к авто позволяет за несколько секунд найти машину на переполненной парковке.