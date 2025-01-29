Автомойщик назвал ошибки водителей, которые уничтожают кузов машины

В первую очередь, специалист обратил внимание на использование грязной тряпки во время мойки авто.

Мытье автомобиля важно не только с эстетической точки зрения, но и для сохранения ресурса транспортного средства. За систематическое нарушение правил выполнения процедуры можно жестко поплатиться.

Опытный автомойщик рассказал о типичных ошибках водителей, которые, без преувеличения, уничтожают кузов машины, передает украинский автомобильный ресурс "Твоя машина".

В первую очередь, специалист обратил внимание на использование грязной тряпки во время мытья авто. Даже если снаружи она выглядит чистой, но на своей поверхности содержит мелкие песчинки, то это может привести к появлению микроцарапины на лакокрасочном покрытии. Никаких жестких абразивных элементов на тряпке, губке или щетке быть не должно.

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Лучше всего, по словам автомойщика, использовать специальную пену, которая растворяет любые загрязнения в течение нескольких минут. Потом все это смывается под напором воды.

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