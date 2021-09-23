Автопилот Tesla на двух моделях наделили важной функцией

Но водитель все еще должен контролировать ситуацию.

Компания Tesla наделила автопилот в двух своих моделях Model 3 и Model Y важной функцией.

Об этом сообщает Electrek.

Так, после нескольких инцидентов с пострадавшими, американский производитель решил обновить софт системы Autopilot на этих электрокарах, научив его распознавать проблесковые маячки.

Отмечается, что в случае активности функции Autosteer и движение по скоростной трассе в темное время суток автоматика Tesla теперь самостоятельно снижает скорость электромобиля и выдает на центральный дисплей сообщение о необходимости замедлиться, если бортовые камеры обнаруживают на дороге автомобиль экстренных служб с включенными проблесковыми маячками.

Попутно выдается звуковой сигнал и предупреждение о необходимости держать руки на руле. Как только электромобиль пройдет автомобиль экстренных служб, скорость движения автоматически увеличивается до выбранной ранее. Ее можно увеличить, прикоснувшись ногой к педали акселератора.

В то же время производитель предупреждает автовладельцев, что автоматика Tesla Model Y и Model 3 не всегда способна распознавать проблесковые маячки машин экстренных служб. Водителю предлагается всегда следить за дорогой и быть готовым к немедленным действиям.

Добавим, что появление новой функции в электромобилях Tesla было обусловлено расследованием Национального управления безопасности движения на трассах (NHTSA) 11 случаев столкновения машин марки Tesla с автомобилями экстренных служб. Обновления будет доступно с новой версией ПО 2021.24.12.

Ранее рассказывалось о том, что американские исследователи признали автопилот Tesla опасным, но это не вина компании.

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