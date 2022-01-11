Автопилот Tesla научили "агрессивному" поведению на дороге

Это для тех, кто любит делать маневры.

Как известно, Full Self-Driving (FSD) – самый продвинутый автопилот Tesla, пока находящийся в статусе бета-версии.

По информации The Verge, FSD обзавелся тремя профилями управления, определяющими "поведение" системы на дороге. С обновлением 10.3.1 FSD получил "спокойный", "средний" и "агрессивный" режимы. Название последнего, Assertive, также можно перевести как "напорный" или "самоуверенный", полностью описывающий его настройки, заставляющие электрокар чаще прибегать к резким маневрам.

Особенности каждого из новых профилей Tesla разъяснили экране выбора режимов. Так, "агрессивный" режим предполагает сокращение дистанции между идущим впереди электрокаром и автомобилем и частые перестройки на более быстрые полосы. Кроме этого, Tesla не будет оставлять левую полосу после обгона, а также будет полностью останавливаться перед дорожными знаками, приказывающими сделать остановку.

В "спокойном" режиме, наоборот, автопилот будет держать увеличенную дистанцию и реже менять полосу движения, а "средний" режим предполагает среднее расстояние до впереди идущего автомобиля и полную остановку перед соответствующими знаками. Разницу между этими двумя режимами почти незаметны, чего нельзя сказать об "агрессивном" режиме.

I guess "Road Rage Mode" didn't fit on the screen pic.twitter.com/6pJNFvrJXA – David Zipper (@DavidZipper) January 9, 2022

FSD отвечает только второму уровню по классификации SAE: такой автопилот требует от водителя человека постоянного внимания и готовности вмешаться в процесс управления.

Добавим, что с 12 января стоимость FSD вырастет на две тысячи долларов и будет стоить 12 тысяч.

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