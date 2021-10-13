Автопилот Tesla получил достойного конкурента: какие особенности его технологии

Он имеет большое количество датчиков и следит за вниманием водителя.

Компания Lucid представила систему помощи водителю DreamDrive, которая станет конкурентом автопилота Tesla.

Об этом сообщили на сайте Motor1.

Технология пока не позволяет забирать руки с руля, но ее 32 датчика, которые включают 14 камер, пять радаров, четыре камеры объемного обзора и множество ультразвуковых датчиков, могут сделать ее лучше конкурентов.

Автопроизводитель также предложит обновленную версию системы под названием DreamDrive Pro, которая включает лидар. Однако она все равно не будет запускаться с функцией "свободные руки".

Технология будет иметь адаптивный круиз-контроль и функцию центровки полос, которые в сочетании создают систему Highway Assist. Режим пробок работает на скорости от 64 км/ч до остановки.

Также Lucid использует свою звуковую систему с 21 динамиком, с которыми будут работать функции защиты перекрестного движения спереди и сзади и автономного экстренного торможения, чтобы известить водителя об опасности.

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Режим автопарка может делать перпендикулярны и параллельны парковки. Для стоянки на холмах система автоматически повернет передние колеса в направлении от бордюра для обеспечения безопасности, в зависимости от направления.

Чтобы убедиться, что водитель остается бдительным и внимательным, DreamDrive включает в себя множество мониторов для слежения за глазами и руками на руле. Это включает инфракрасную камеру, которая наблюдает за движением глаз и морганием.

Если система определит, что водитель не обращает внимания, она остановит автомобиль, активирует аварийные огни и выдаст громкий сигнал. Вероятно, это будет активироваться только в случае чрезвычайной ситуации, поэтому система также использует аварийный тормоз и разблокирует двери, чтобы скорая помощь могла спасти жизнь.

Функция "свободные руки" будет доступна в DreamDrive в будущем. DreamDrive Pro также имеет обновленное оборудование для использования более современного программного обеспечения, которое сейчас разрабатывается.

Ранее сообщалось, что в США началось производство Lucid Air.

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