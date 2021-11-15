Автопроизводители могут отказаться от механической коробки: что именно стало причиной

Автопроизводители могут отказаться от механической коробки: что именно стало причиной

Она может привести к удорожанию автомобилей.

Вспомните то чувство, когда вы садитесь за руль, запускаете двигатель, включаете первую передачу и скорее к приключениям. Очень скоро вы можете упустить возможность наслаждаться этим ощущением.

Как сообщает Collisionrepairmag, для того чтобы сделать вождение более безопасным, автопроизводителей обяжут комплектовать свои автомобили системой автономной аварийной остановки AEB.

Конечно, инициатива хорошая, но проблема в том, что эту систему трудно интегрировать на авто с механической коробкой передач. Так что вполне возможно, что автокомпаниям придется просто снять с производства такие машины.

Отмечается, что в США уже поддержали эту инициативу и с 1 сентября 2022 года 20 крупных автопроизводителей начнут устанавливать систему AEB даже в базовую комплектацию, что, конечно, повысит ценник на новые авто.

Но, чтобы вы не сильно расстраивались, Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) провел интересные исследования.

Благодаря тому, что система АEВ, сначала сообщает водителя об опасности, а затем останавливает его – это может вдвое сократить количество аварий на дороге, а это значит, что будет меньше пробок и вы утром сможете полежать в постели лишних пол часа.

Ранее автомобилистам рассказали, какие преимущества имеет механическая коробка перед "автоматом".

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