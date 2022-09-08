"АвтоВАЗ" массово уволил сотрудников и больше не будет выпускать свой единственный кроссовер

Так, производитель больше не будет выпускать свой единственный кроссовер - LADA XRay. Руководство предприятия признало, что возобновить производство этой модели невозможно.

Об этом сообщает ТАСС.

Глава компании Максим Соколов на восточном экономическом форуме заявил, что модель не вернут на конвейер. Такое решение он пояснил, что в условиях санкций заблокированы поставки большого количества комплектующих для этой модели.

Кроссовер LADA XRay перестали выпускать еще весной после введения санкций против РФ. Информация об отказе от модели циркулировала давно, однако в "АвтоВАЗ" долгое время опровергали ее и уверяли, что производство LADA XRay возобновят в 2023 году.

В конструкции LADA XRay доля импортных компонентов достигает 40%. Кроссовер ВАЗ построен на платформе Renault B0, поэтому упростить его, сняв подушки безопасности и ABS по примеру LADA Granta, просто невозможно.

Кроссовер LADA XRay представили в 2015 году. Модель оснащали бензиновыми двигателями объемом 1,6 л (106 и 113 л.с.) и 1,8 л (122 л.с.). XRay не имел большого спроса: в 2021 продали 22 107 авто, а лучший результат он продемонстрировал в 2018 — 34 807.

Кроме того, ижевский завод "АвтоВАЗ" не досчитается двух тысяч сотрудников. В общей сложности за месяц его штат сократился с 3,3 тыс. до 1,3 тысячи сотрудников, что составляет около 60% от всего количества работающих там людей. Такое радикальное сокращение персонала обусловлено тем, что в ближайшее время сборкb автомобилей там не будет.

Об этом заявил Соколов в интервью, сообщает сайт Autonews.

По его словам, рабочим предложили альтернативу — увольнение или перевод завода "ВАЗ" в Тольятти. При сокращении было выплачено выходное пособие в размере 5-7 месячных зарплат.

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