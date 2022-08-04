"АвтоВАЗ" не будет возобновлять выпуск модели LADA и в десять раз сократит персонал на одном из заводов в РФ

Так, производитель автомобилей объявил о том, что существенно сократит персонал на заводе в Ижевске и не будет возобновлять выпуск модели LADA Vesta.

Об этом сообщает "Дром".

Отмечается, что к 31 августа количество сотрудников на предприятии уменьшится в десять раз — от 2 тысяч до 200 человек. Для справки: в начале года персонал завода составлял 3100 человек. Как видим, в "АвтоВАЗ" ситуация ухудшается с невероятной скоростью.

Таким образом, слухи о переносе выпуска LADA Vesta на основное предприятие "АвтоВАЗ" в Тольятти подтвердились, хотя в ближайшее время наладить сборку не выйдет из-за дефицита комплектующих. В Ижевске продолжат штамповку металлических компонентов LADA Vesta и производство некоторых пластиковых деталей.

Персонал планируют увольнять с согласия сторон. Работникам со стажем до 20 лет выплатят выходное пособие в пять месячных окладов, от 20 до 30 лет – шесть зарплат, а более 30 лет – семь окладов.

Добавим, что завод LADA Ижевск имеет производственную мощность 230 тысяч машин в год. "АвтоВАЗ" выпускает здесь только автомобили LADA Vesta (все версии, кроме седана Vesta Sport), но с марта этого года завод находится в режиме простоя.

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