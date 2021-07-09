"АвтоВАЗ" планирует начать выпуск электромобилей LADA: названы сроки

Также речь идет о создании гибридных машин.

Компания "АвтоВАЗ" намерен начать производство автомобилей LADA на альтернативных видах топлива.

Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о новой "зеленой" платформе. Благодаря ее конструктивными особенностями автозавод сможет создавать машины как на бензине, так и на природном газе, а также с гибридными и чисто электрическими силовыми установками.

На сегодняшний день в модельном ряду LADA есть битопливный Vesta CNG, работающий как на бензине, так и на сжатом природном газе. Ее выпуск начался в 2017 году. В Vesta CNG устанавливается 1,6-литровый мотор ВАЗ-21129, который во время работы на бензине выдает 106 лошадиных сил, а на газе — 96 сил, а также металлокомпозитный газовый баллон объемом 90 литров.

В 2011 году "АвтоВАЗ" представил электрокар LADA El Lada, который был выпущен ограниченной партией в 100 экземпляров. Автомобиль построили на шасси LADA Kalina и укомплектовали 83-сильным электромотором, питающимся от литий-ионного аккумулятора. Запас хода составлял 150 км, а на зарядку уходило около восьми часов.

В ближайших планах "АвтоВАЗ" значится переход на французскую платформу CMF-B, которую автомобили LADA разделят с румынскими Dacia.

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