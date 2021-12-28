"АвтоВАЗ" прекратил отгружать машинокомплекты в Украину — СМИ

Подобное длится уже два месяца.

Российский "АвтоВАЗ" прекратил отгружать машинокомплекты в Украину.

Об этом сообщает Motor со ссылкой на Avtograd News.

Отмечается, что уже последние два месяца "АвтоВАЗ" не отгружает машинокомплекты на ЗАЗ для производства моделей LADA и Renault.

Как предполагает издание, речь может идти как о политической подоплеке, так и об исчерпанной квоте поставок на 2021 год: в последнем случае производство могут возобновить уже в январе.

Как бы то ни было, отгрузка машинокомплектов LADA и Renault на площадки в Узбекистане и Казахстане продолжается без перебоев. Там автомобили собирают аналогичным крупноузловым методом.

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В начале 2020 года в Украине был введен запрет на импорт машин российского производства. "АвтоВАЗ" удалось обойти это решение, отгружая машинокомплекты на ЗАЗ, где машины LADA и Renault выпускались с конца 2020 года.

Добавим, недавно Кабмин продлил запрет на ввоз автомобилей в Украину из РФ.