"АвтоВАЗ" приостановил сборку одной из моделей LADA — росСМИ

Это самый продолжительный простой в 2022 году.

" АвтоВАЗ " объявил сотрудникам о новой остановке производства.

Об этом сообщает Motor со ссылкой на "Нетипичный АвтоВАЗ".

Отмечается, что речь идет о простаивании линейки Kalina, с которой сходят LADA Granta: автомобили бюджетного семейства не будут собирать 17 января и днем 18 января.

Это самый продолжительный простой в этом году, хоть и не единственный: 13 января "АвтоВАЗ" также прекращал производство LADA Granta. Тогда конвейер остановили только на одну смену, что привело к потере 300 автомобилей. В этот раз за три смены "АвтоВАЗ" не выпустит почти тысячу экземпляров Granta в разных типах кузова.

Причина новой корректировки графика была — "отсутствие комплектующих изделий", говорится в приказе. Из-за нехватки деталей производитель часто останавливал конвейеры в прошлом году, что даже вылилось в дефицит машин у дилеров, несмотря на попытки компенсировать потери дополнительными изменениями.

Добавим, что LADA Granta собиралась и на ЗАЗ. Впрочем, недавно появилась информация. что "АвтоВАЗ" прекратил отгружать машинокомплекты в Украину

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