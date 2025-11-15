- Дата публикации
-
- Категория
- Новости
- Количество просмотров
- 79
- Время на прочтение
- 2 мин
Бальная система штрафов: как наказывают украинских водителей в Европе за нарушение правил
Превышение лимита штрафных баллов может навсегда превратить водителя в пешехода.
Украинские водители, работающие или путешествующие в странах Европейского Союза, быстро сталкиваются с тем, что водительское легкомыслие там имеет гораздо более серьезные последствия, чем в Украине. Большинство стран ЕС используют системы штрафных баллов, которые жестко наказывают за нарушение , а накопление критического количества баллов может привести к аннулированию водительского удостоверения.
Об этом сообщает издание "Твоя МАШИНА" со ссылкой на реальный опыт украинцев за рубежом.
Европейские страны имеют разную логику начисления штрафных баллов, но общий подход к суровому наказанию за опасное поведение на дороге.
Франция: от минусов до аннулирования
Во Франции водитель начинает с 12 баллов (новички – с 6). Баллы снимаются за нарушение:
Разговор по телефону во время движения: минус два балла.
Непристегнутый пояс безопасности: минус три балла.
Когда баланс водителя падает до нуля, удостоверение его аннулируют. Французский автоинструктор Марк Дюран утверждает, что после внедрения этой системы аварийность в стране снизилась почти на 20%.
Италия: бонусы за дисциплину
В Италии водители стартуют с 20 баллов. За два года вождения без штрафов можно получить десять баллов как награду. Но нарушения значительно уменьшают этот предел:
Проезд на красный свет: минус пять баллов.
Нетрезвое управление: минус десять баллов.
Опасные маневры или значительное превышение скорости могут забрать сразу пятнадцать баллов.
В других странах система баллов влияет не только на права, но и на финансовые водительские обязательства.
Германия: баллы для страховых компаний
В Германии баллы не снимают, а записывают. Накопление восьми баллов означает, что водитель теперь будет пешеходом и лишается прав.
«Если стоишь в пробке и тянешься к телефону, это один балл. Проедешь на красное – два. Пьяным сядешь за руль – три. Страховые компании смотрят на эти данные и считают более высокий тариф», — отмечает издание.
Киевлянин Андрей, работавший курьером в Германии, рассказал, что после разговора по телефону за рулем он получил штраф, балл в систему, а его страховая компания повысила платеж. Поэтому он потерял работу, поскольку «там другой подход».
Польша: строгие ограничения для новичков
Польша также имеет жесткие ограничения. Новички начинают с 20 баллов, опытные водители — с 24. Превышение скорости на 50 км/ч: карается, например, 15 баллов.
Если водитель превышает предел, удостоверение аннулируется. Возвратиться за руль можно только после прохождения полной процедуры обучения. В то же время, через год без нарушений штрафные баллы исчезают автоматически.
Напомним, использование аварийной сигнализации для «благодарности» или «поздравления» на дороге может обернуться штрафом. Правила дорожного движения четко определяют, когда аварийка разрешена, а когда ее включать запрещено.