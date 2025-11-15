Бальная система штрафов: как наказывают украинских водителей в Европе за нарушение правил

Полицейский в Польше / иллюстративное изображение

Украинские водители, работающие или путешествующие в странах Европейского Союза, быстро сталкиваются с тем, что водительское легкомыслие там имеет гораздо более серьезные последствия, чем в Украине. Большинство стран ЕС используют системы штрафных баллов, которые жестко наказывают за нарушение , а накопление критического количества баллов может привести к аннулированию водительского удостоверения.

Об этом сообщает издание "Твоя МАШИНА" со ссылкой на реальный опыт украинцев за рубежом.

Европейские страны имеют разную логику начисления штрафных баллов, но общий подход к суровому наказанию за опасное поведение на дороге.

Франция: от минусов до аннулирования

Во Франции водитель начинает с 12 баллов (новички – с 6). Баллы снимаются за нарушение:

Разговор по телефону во время движения: минус два балла.

Непристегнутый пояс безопасности: минус три балла.

Когда баланс водителя падает до нуля, удостоверение его аннулируют. Французский автоинструктор Марк Дюран утверждает, что после внедрения этой системы аварийность в стране снизилась почти на 20%.

Италия: бонусы за дисциплину

В Италии водители стартуют с 20 баллов. За два года вождения без штрафов можно получить десять баллов как награду. Но нарушения значительно уменьшают этот предел:

Проезд на красный свет: минус пять баллов.

Нетрезвое управление: минус десять баллов.

Опасные маневры или значительное превышение скорости могут забрать сразу пятнадцать баллов.

В других странах система баллов влияет не только на права, но и на финансовые водительские обязательства.

Германия: баллы для страховых компаний

В Германии баллы не снимают, а записывают. Накопление восьми баллов означает, что водитель теперь будет пешеходом и лишается прав.

«Если стоишь в пробке и тянешься к телефону, это один балл. Проедешь на красное – два. Пьяным сядешь за руль – три. Страховые компании смотрят на эти данные и считают более высокий тариф», — отмечает издание.

Киевлянин Андрей, работавший курьером в Германии, рассказал, что после разговора по телефону за рулем он получил штраф, балл в систему, а его страховая компания повысила платеж. Поэтому он потерял работу, поскольку «там другой подход».

Польша: строгие ограничения для новичков

Польша также имеет жесткие ограничения. Новички начинают с 20 баллов, опытные водители — с 24. Превышение скорости на 50 км/ч: карается, например, 15 баллов.

Если водитель превышает предел, удостоверение аннулируется. Возвратиться за руль можно только после прохождения полной процедуры обучения. В то же время, через год без нарушений штрафные баллы исчезают автоматически.

