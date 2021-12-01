Баварцы презентовали ”убийцу” Mercedes EQS: что известно о новом BMW i7

Автомобиль получил сдержанный дизайн, большую батарею и обновленный салон.

Наконец-то баварские инженеры анонсировали достойный ответ Mercedes EQS. Они представили новый люксовый автомобиль BMW i7, который появится на дорогах мира в 2023 году.

Обойдется новинка в базовой комплектации 120 тысяч долларов (примерно 3,240 млн грн). На большой батарее седан сможет проехать от одного заряда 643 километра. Об этом на своей странице сообщило издание Whatcar?

I7 будет иметь общую платформу с новым кроссовером BMW iX. Это означает, что новый владелец сможет выбрать между двигателем мощностью 322 л. и 516 л.с.. К примеру, последний может разогнать iX с 0 до 100 км/ч всего за 4,6 секунды.

Новинка BMW будет доступна с двумя типами батареи на 71 и 105 кВт. Если вы приобретете себе топовую версию электрокара, от одного заряда он будет проезжать 643 километра, что достаточно хороший показатель, как для такого типа авто. Также немцы, конечно, добавили к своему флагману сверхмощную быструю зарядку. Всего за 30 минут она сможет полностью пополнить запас электроэнергии.

motor1.com

Экстерьер BMW i7 пока замаскирован, но даже так понятно, что он будет сдержан и в лучших традициях BMW. Все что ясно точно, что передняя фальшь решетка стала более выпуклой, а фары сделали уже, Также инженеры сохранили возможность выбрать длинную базу, поэтому фанаты "лонг" версий можете не беспокоиться.

Внутри автомобиль стал схожим со своим электрическим "братом" BMW iX. Использование экологических материалов, большое количество дисплеев и более грубое рулевое колесо – именно это стало трендом новых немецких электрокаров.

WhatCar

Так как BMW i7 – флагманский электрокар компании, его просто напичкали технологиями. Большинство из них относится к эффективности электрической установки, но есть и приятные "фишки" для водителя. Например, система умного автопилота, когда водитель устал в длительной поездке, машина следит за ситуацией на дороге и при необходимости помогает не попасть впросак. Также на автобанах, очень пригодится система активного круиз-контроля, с ней можно полностью расслабиться и наслаждаться путешествием.

Напомним, компания BMW показала свой самый дорогой кроссовер: чем удивляет новинка.