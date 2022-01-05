Баварские инженеры представили новый электрический кроссовер BMW iX M60

619 лошадиных сил и 1100 Нм крутящего момента – просто безумные показатели.

В BMW наконец-то презентовали новый безумный кроссовер — BMW iX M60. Главная его особенность – это мощность. Электрическая установка машины развивает 619 лошадиных сил мощности.

BMW iX M60 стал первой моделью с индексом "М", которая изначально создавалась как электромобиль. Об этом сообщают на официальном сайте компании BMW.

Для того чтобы автомобиль стал настоящим бестселлером на рынке "заряженных" электромобилей, дизайнеры вместе с инженерами объединили в нем три главных качества: экологичность, брутальный дизайн и впечатляющие технические характеристики.

Под капотом у этого "зверя" установка из двух электрических двигателей, которые и выдают солидные 619 "лошадей". Оба электродвигателя – синхронного типа, поэтому возбуждение ротора в них вызывается не постоянными магнитами, а контролируемой подачей электроэнергии. Такой принцип работы позволил полностью отказаться от редкоземельных металлов, необходимых для магнитных компонентов.

Крутящий момент в пиковой доле достигает 1100 Нм. Что очень серьезный показатель. При хорошем сцеплении момент передается на заднюю ось, а если автомобиль чувствует, что что-то идет не по плану, тогда к ней подключаются и передние колеса. Чтобы разогнаться до первой сотни, BMW iX M60 требуется всего 3.8 секунды. Максимальная скорость электрокроссовера – 250 км/ч.

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С аккумуляторами здесь тоже все неплохо 111,5 кВт/ч, позволяющий проехать от одного заряда 566 километров. Также автомобиль имеет функцию очень быстрой зарядки, которая может пополнить запас энергии до 80% всего за 35 минут.

Дизайнеры поработали очень хорошо, агрессивный внешний вид и очень эргономичный интерьер просто влюбляют водителей. Мультимедийная система тоже на высоте, а любителей музыки здесь ждет сюрприз в виде премиальной акустики Bowers & Wilkins с системой 4D-звука.

Поэтому очень вероятно, что мы очень скоро увидим эти автомобили на дорогах Украины.

Напомним, недавно компания BMW показала свой самый дорогой кроссовер : чем удивляет новинка.