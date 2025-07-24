Белый или черный: как цвет авто влияет на аварии, расходы и перепродажу

Автомобиль / © Pexels

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Большинство водителей выбирают цвет автомобиля эмоционально: кто-то мечтает о насыщенном красном, кому-то по душе классический черный или глубокий синий. Но специалисты отмечают: оттенок кузова — это не просто эстетика, а стратегическое решение, влияющее на уровень безопасности, затраты на эксплуатацию и даже будущую стоимость перепродажи.

Об этом пишет «Автопилот».

По данным страховых компаний и транспортных служб разных стран, белые автомобили попадают в дорожно-транспортные происшествия гораздо реже. Причина — в высокой видимости таких машин в любое время суток и при разных погодных условиях. К «безопасным» цветам также относят желтый, оранжевый и серебристый.

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При этом черные, темно-синие или темно-серые авто — среди лидеров по количеству аварий. Вечером в дождь или туман они буквально сливаются с дорогой, снижая шанс быть замеченными другими участниками движения. Даже наличие дневных ходовых огней не всегда спасает: физика видимости работает в пользу светлых оттенков.

Еще один весомый аргумент — температурный режим. В жару черное авто нагревается на 15–20°C сильнее, чем белое, что создает дискомфорт, усиленную нагрузку на кондиционер и, соответственно, более высокий расход горючего. Владельцы темных авто также сталкиваются с проблемой постоянной видимости пыли, царапин и следов дождя. В отличие от этого серебристый, серый, бежевый или коричневый цвета лучше маскируют недостатки и дольше выглядят аккуратно после мытья.

Кроме того, цвет кузова влияет на ликвидность автомобиля на вторичном рынке. Самым высоким спросом пользуются машины универсальных оттенков — белого, серебристого, серого и черного. А вот нестандартные цвета, например фиолетовый или ярко-зеленый, хоть и привлекают внимание, могут существенно ограничить круг потенциальных покупателей.

Следовательно, при выборе автомобиля следует учитывать не только собственные эстетические пристрастия, но и практичность, безопасность и перспективы перепродажи. Такой подход позволит избежать неприятных сюрпризов на дороге и сэкономить в долгосрочной перспективе.

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Напомним, случайная заправка бензином дизельного автомобиля — распространенная ошибка, которая может привести к серьезным повреждениям двигателя. Дизельные моторы работают на основе высокого давления и сжатия горючего, в то время как бензин имеет более низкую температуру воспламенения и хуже смазывает детали. Поэтому бензин, попадая в дизельную систему, снижает давление и ухудшает работу топливного насоса и форсунок, что часто вызывает поломки.