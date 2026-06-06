Бензин А-95 и А-92 исчезнут с АЗС: что изменится с 1 июля

Горючее / © Unsplash

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С 1 июля украинские водители увидят на АЗС новые обозначения топлива. Украина переходит на европейскую систему маркировки бензина и дизеля, которая предусматривает использование биологических компонентов в составе нефтепродуктов.

Об этом сообщило издание AvtoMangal.

После вступления в силу новых правил бензин будут маркировать как E5 или E10, а дизельное топливо — как B7. Такие обозначения отражают максимально допустимую долю биодобавок в топливе. В частности, бензин E5 содержит до 5% биоэтанола, E10 — до 10%, а в дизельном топливе B7 может быть до 7% биодизеля.

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Специалисты отмечают, что бензин E10 совместим с большинством автомобилей, выпущенных после 2011 года. В то же время для более старых моделей, в частности с карбюраторными двигателями, советуют использовать E5. Проверить рекомендуемый тип топлива можно в технической документации транспортного средства или на крышке топливного бака.

Переход на новую маркировку является частью выполнения директив Европейского Союза. Кроме того, изменения должны стимулировать развитие производства биоэтанола в Украине и способствовать сокращению импортозависимости.

Существенного влияния на цены топлива эксперты не ожидают. В то же время бензин E10 потенциально может быть дешевле E5 благодаря более высокому содержанию спиртовых компонентов. Обновление маркировки на автозаправочных станциях будет происходить постепенно.

Напомним, привычка водителей откладывать заправку до последнего и ездить с почти пустым баком в летнюю жару может привести к серьезным повреждениям топливной системы современных автомобилей.

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