Без этого, садясь за руль, можно лишиться без прав, получить штраф или попасть под арест: о чем речь

В Украине водители должны не только соблюдать ПДД, но и следить за техническим состоянием автомобиля. Игнорирование этих требований может обернуться штрафами, лишением водительских прав или арестом.

Об этом пишет издание SUV News.

Что должно быть в автомобиле обязательно

Согласно Правилам дорожного движения, в автомобиле должны быть:

Медицинская аптечка – не просроченная, укомплектованная по нормам

Огнетушитель – в исправном состоянии, с актуальным сроком годности

Знак аварийной остановки — в рабочем состоянии, доступный

Отсутствие этих предметов — нарушение, влекущее санкции.

Какие штрафы угрожают водителям

Если полиция выявит отсутствие одного из обязательных предметов у водителя, штраф составит 340 грн. Для водителей, занимающихся пассажирскими перевозками, штраф — 680 грн. При повторном нарушении сумма может возрасти до 850-1700 грн. Также возможно лишение прав на 3-6 месяцев или административный арест на 5-10 дней.

Почему это важно

Эти требования важны для безопасности. Аптечка может спасти жизнь, огнетушитель – предотвратить возгорание, а знак аварийной остановки – предупредить о неисправности авто и снизить риск новых ДТП.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине планируют ввести новые штрафы для водителей, использующих транспортные средства, создающие чрезмерный шум.

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