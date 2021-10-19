Без окон и дверей: на аукционе за 111 тысяч долларов продали уникальный автомобиль

Без окон и дверей: на аукционе за 111 тысяч долларов продали уникальный автомобиль

Это один из четырех концептов обувной компании United Nude.

На аукционе Bring a Trailer за 111 тысяч долларов был продан один из четырех концепт-каров Lo-Res Car.

Об этом сообщается на их сайте.

Такие прототипы заказала обувная компания United Nude для своей рекламы. Дизайн авто создал их основатель Рем Д. Кулхаас на основе Lamborghini Countach.

Bring a Trailer

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Концепт имеет 12 тонированных прозрачных панелей из поликарбоната, стальную раму, а питание обеспечивается 5-киловаттным электродвигателем KDS в паре с односкоростной коробкой передач.

Также он имеет электрический задний привод, передние и задние фонари, раскладной корпус, который поднимается, чтобы пассажиры попали в салон, два сиденья и хромированный шестигранный руль.

Прототип был приобретен Автомобильным музеем Петерсена, что в Лос-Анджелесе, около трех лет назад, но они решили его продать. На Lo-Res Car нельзя ездить по дорогам общего пользования, но он нашел своего покупателя.

Ранее сообщалось, что на продажу выставили редкий трейлер из стеклопластика.

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