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Без окон и дверей: на аукционе за 111 тысяч долларов продали уникальный автомобиль

Без окон и дверей: на аукционе за 111 тысяч долларов продали уникальный автомобиль

Bring a Trailer

Это один из четырех концептов обувной компании United Nude.

На аукционе Bring a Trailer за 111 тысяч долларов был продан один из четырех концепт-каров Lo-Res Car.

Об этом сообщается на их сайте.

Такие прототипы заказала обувная компания United Nude для своей рекламы. Дизайн авто создал их основатель Рем Д. Кулхаас на основе Lamborghini Countach.

© Bring a Trailer
Bring a Trailer

Концепт имеет 12 тонированных прозрачных панелей из поликарбоната, стальную раму, а питание обеспечивается 5-киловаттным электродвигателем KDS в паре с односкоростной коробкой передач.

Также он имеет электрический задний привод, передние и задние фонари, раскладной корпус, который поднимается, чтобы пассажиры попали в салон, два сиденья и хромированный шестигранный руль.

Прототип был приобретен Автомобильным музеем Петерсена, что в Лос-Анджелесе, около трех лет назад, но они решили его продать. На Lo-Res Car нельзя ездить по дорогам общего пользования, но он нашел своего покупателя.

Ранее сообщалось, что на продажу выставили редкий трейлер из стеклопластика.

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