Без полиса за рулем: сколько будет стоить отсутствие страховки в 2025 году

Штрафы за отсутствие автогражданки в 2025 году

Водителям в Украине запрещено ездить без действующего полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСАГО). За это предусмотрены административные штрафы, размер которых зависит от обстоятельств нарушения.

Об этом сообщило издание Polis.ua.

Новые правила страхования, предусмотренные законом «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств», начали действовать с 1 января 2025 года.

Одно из ключевых положений — усиление контроля за наличием полиса. Полиция и в дальнейшем будет иметь право проверять его при остановке автомобиля. Если документ отсутствует, штраф составит 425 гривен. Если же водитель не оплатит его в течение 15 дней, сумма удвоится до 850 гривен.

При этом отсутствие полиса грозит не только административным наказанием. В случае ДТП водитель без страховки должен будет самостоятельно возмещать убытки потерпевшим, которые могут достигать сотен тысяч гривен.

Закон также предусматривает, что с 2026 года все полисы станут электронными, а контроль за их наличием впоследствии будет осуществляться автоматически — через единую базу данных.

Ранее некоторые категории водителей, в частности участники боевых действий и лица с инвалидностью, были освобождены от обязанности оформлять автогражданку. Теперь эти льготы отменены. Для них останется скидка 50% на стоимость полиса, который оформляется только на льготника.

Владельцы машин с иностранными номерами будут пользоваться полисом «Зеленая карта» — для них украинская автогражданка не нужна.

