Без руля и педалей: появились новые подробности о бюджетном электрокаре Tesla

Новинка может продаваться во всем мире.

Появились новые подробности о бюджетном электрокаре Tesla.

Об этом сообщает Electrek.

Так, глава компании Илон Маск обещал запустить производство этой новой модели, которая по слухам будет стоить 25 тысяч долларов, в 2023 году — ее первый экземпляр уже собран. Она будет продаваться во всем мире.

Также Маск опроверг слухи относительно будущего названия новинки. Планировалось, что этот электромобиль получит индекс "Model 2", но по словам Маска, модель будет иметь другое название. Кроме того, Маск отметил, что рассматривает возможность сделать электрокар без рулевого колеса и педалей — чтобы он мог передвигаться только в режиме автопилота. А вот пакет Full Self-Driving по мере совершенствования будет только дорожать.

Столь низкую цену на электрокар Tesla планирует обеспечить благодаря использованию инновационных аккумуляторов с новыми типами материалов, которые снизят стоимость киловатт-часа в производстве примерно в два раза. Для сравнения, самая дешевая модель Tesla — седан Model 3 сегодня стоит минимум 40 тысяч долларов.

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Запас хода по сравнению с нынешними батареями увеличат на 16 процентов. С таким источником питания новинка проедет без подзарядки от 400 до 560 километров, а европейский вариант может получить батарею поменьше — с запасом хода около 250 километров.

В феврале президент Tesla China Том Чжу заявил, что новая модель будет спроектирована, разработана и построена в Китае на заводе автопроизводителя в Шанхае.

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