Безопасность подождет: "АвтоВАЗ" после простоя собирается выпустить LADA без подушек безопасности и ABS

Российский "АвтоВАЗ", несмотря на безумные санкции, решил запустить в производство обновленную версию LADA Granta.

Обычно, когда речь идет об "обновлении" чего-либо, то имеется в виду "улучшение". Впрочем, это не о российском производителе автомобилей.

Как сообщает Фокус со ссылкой на Дром, появились подробности о так называемых "упрощенных" моделях ВАЗ без дефицитных импортных комплектующих. Их обещают запустить в производство с июня.

С виду она ничем не отличается от других вариантов модели. Также стало известно, что в салоне будет установлен руль от старой LADA Kalina. Отмечается, что LADA Granta 2022 будет предложена в двух вариантах комплектации. Их планируют оснащать 1,6-литровым 8-клапанным двигателем экологичного класса "Евро-2".

Интересно, что автомобили не будут дешевыми. Базовая LADA Granta без подушек безопасности, ABS, ESP и любых атрибутов комфорта обойдется в 10 500 долларов – как новый Renault Logan. Вариант с усилителем руля и электростеклоподъемниками, но без кондиционера оценили в $12 800. Как известно, недавно производство автомобилей с более низким уровнем безопасности и экологии позволило своим постановлением российское правительство. Это обусловлено тем, что именно импортные комплектующие для ABS, ESP, подушек безопасности и выхлопной системы стали дефицитом после введения санкций против РФ.

После Granta такие же версии появятся и у Lada Niva и Niva Travel, причем внедорожник очевидно будет еще дороже. Обещают выпускать по 20 тысяч подобных авто в месяц, однако пока "АвтоВАЗ" по-прежнему не работает и в очередной раз продлил сроки простоя. В настоящее время предприятие обещают запустить в начале июня.

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