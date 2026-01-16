- Дата публикации
Безопасность водителей или "кормушка" для бюджета: предлагают запретить камеры автофиксации нарушений ПДД
В Вашингтоне могут полностью убрать с улиц камеры, автоматически выписывающие штрафы за нарушение ПДД. Авторы инициативы утверждают, что эта система превратилась в инструмент обогащения бюджета вместо повышения безопасности дорожного движения.
Для 700 тысяч жителей Вашингтона, а также многочисленных туристов в столице США, эра «писем счастья» за нарушение ПДД может закончиться еще до конца 2026 года. Новое предложение Департамента транспорта, направленное в Белый дом, предусматривает полное запрещение автоматических средств контроля на дорогах.
Об этом сообщает СarScoops.
Масштаб проблемы
Сейчас в Вашингтоне работает 546 камер фиксирующих превышение скорости, проезд на красный свет и игнорирование знака «Стоп». Штрафы кусаются: от 100 до 500 долларов в зависимости от возбуждения.
Однако дискуссия идет вокруг того, чем на самом деле являются эти камеры — инструментом безопасности или бизнесом.
«Машина для зарабатывания денег»
Статистика свидетельствует о безумном росте доходов от штрафов:
2023 год - $139,5 млн ;
2024 год - $213,3 млн ;
2025 год - $267,3 млн .
«Автоматизированный контроль трафика используется для получения прибыли, а не для повышения безопасности. Города, такие как Вашингтон, зависящие от этих доходов для сбалансирования бюджетов, являются доказательством того, что эта политика направлена на обдирание людей без должной правовой процедуры», — заявил один из критиков системы конгрессмен Скотт Перри.
Мэрия против
Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер категорически не согласна с такой инициативой. По ее словам, отказ от камер создаст «дыру в размере 1 миллиарда долларов» в финансовом плане города, что приведет к сокращению финансирования повседневных услуг.
Кроме того, чиновники опасаются нагрузки на полицию. Член городского совета Кристина Гендерсон отметила, что без камер груз контроля за дорогами ляжет на патрульных, ресурсов которых и так не хватает.
Судьба камер может решиться уже в этом году в рамках голосования за новый законопроект о наземном транспорте.
Напомним, искусственный интеллект стремительно меняет подход к контролю на дорогах. В странах Европейского Союза, в частности, в Греции, заработал пилотный проект с использованием AI-камер , и его первые результаты оказались показательными — за считанные дни водители получили тысячи штрафов.