Безумные штрафы за каждую шину: водителей заставят заботиться о защите природы

За шины, выброшенные в неположенном месте, водители будут платить огромные штрафы

В парламенте Литвы приняли поправки в Кодекс об административных правонарушениях, значительно усиливающие ответственность за выбрасывание автомобильных шин в окружающую среду. Теперь лицу, выбросившему шины в лесу или на обочине, будет грозить штраф от 200 до 500 евро за каждую выброшенную шину. Решение, направленное уменьшение загрязнения природы, вступит в силу с 1 января 2026 года.

Об этом пишет издание LRT.

Умерить нарушителей деньгами

Инициатор поправок, глава Комитета по охране окружающей среды парламента Литвы Линас Йонаускас, надеется, что такие строгие санкции помогут сократить количество отходов, которые попадают в природу. Он объяснил, что ранее наказание было настолько несущественным, что фактически не выполняло свою сдерживающую функцию.

«До сих пор нарушитель за выброшенную шину мог отделаться предупреждением или небольшим штрафом, таким же, как за брошенный окурок. Это совершенно не сдерживало загрязнителей от повторного засорения природы», — заявил Йонаускас.

Он привел красноречивый пример, чтобы подчеркнуть суровость новых правил. По его словам, четыре выброшенных на природу шины могут стоить загрязнителю «пару тысяч евро».

«Думаю, теперь многие действительно задумаются, могут лучше бесплатно оставить шины в автосервисе, чем рисковать платить солидный штраф», — отметил инициатор поправок.

Тысячи тонн нелегального мусора

Принятые поправки направлены на борьбу с большими объемами нелегальных отходов. По данным Комитета, ежегодно в Литве собирается около 24-30 тысяч тонн шин. Однако из этого значительного количества 2–3 тысяч тонн выбрасываются нелегально и загрязняют лесополосы, обочины и озера. При этом существует множество мест, где шины можно оставить легально и совершенно бесплатно, например в специализированных автосервисах.

Решение об усиленной ответственности вступит в силу с 1 января 2026 года.

