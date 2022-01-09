Благодаря новой инновационной батарее: Tesla Model S преодолела 1200 км на одном заряде

Электромобиль с таким запасом хода станет полноценной заменой традиционных автомобилей.

Только представьте комфортный и быстрый электрокар, который может проехать от одного заряда 1200 километров. На таком вы сможете доехать из Киева в Одессу, вернуться назад, да еще и заехать в магазин.

Самое главное, что это не какая-то фантастика, а реальность. Специальный блок батарей для Tesla Model S создали владельцы стартапа Our Next Energy, базирующегося в Мичигане. Об этом сообщает издательство CarAndDrive.

Инженеры работали над проектом целых 2 года. Все для того чтобы показать, что электромобили могут быть выносливыми и полноценными. Им удалось удвоить максимальный запас хода обычной Tesla Model S, при этом, поместив свой новый аккумулятор в штатное место, где раньше базировалась старая батарея.

Сейчас, чтобы удовлетворить потребности покупателей, большинство автопроизводителей пытаются добавить функцию быстрой зарядки, но в этом пока мало смысла, ведь инфраструктура таких зарядных станций очень маленькая. Поэтому более разумный подход – это увеличивать эффективность аккумуляторов, чем и занимаются мастера из Our Next Energy.

С завода Tesla имела емкость батареи – 103,9 кВт/ч, а после модификации она получила батарею на 207,3 кВт/ч. Учитывая это, неудивительно, что автомобиль смог проехать 1200 км от одного заряда. Такую технологию можно использовать на любом электромобиле. Если стартап продолжит работать в этом направлении, каждый владелец электрокара сможет модифицировать своего любимца и забыть о постоянных зарядках.

По замыслу инженеров, уже в 2023 году они запустят в массовое производство специальные комплекты батарей, которые можно будет установить на свой электрокар в обычной мастерской. Сначала планируется модификация всего модельного ряда Tesla, после чего они перейдут и на другие электрички.

Напомним, какие электромобили чаще всего покупают в разных странах Европы.