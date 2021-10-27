Благодаря одной сделке: рыночная капитализация Tesla превысила 1 триллион долларов

Цена одной акции составляет более тысячи долларов.

Компания Tesla установила рекорд по рыночной капитализации.

Как сообщает Autoblog, Tesla присоединилась к элитной группе компаний с рыночной стоимостью более 1 триллиона долларов , что стало ключевой вехой в истории производителя электромобилей. Отмечается, что компания достигла такой отметки спустя 11 лет после того, как она стала публичной.

После последнего оглашения результатов работы в 2021 году, которые оказались чрезвычайно успешными для автопроизводителя, акции выросли в цене на 13%, достигнув уровня около $1025, опередив предыдущий рекорд $909,68.

Отмечается, что рост произошел на фоне объявления компании Hertz о покупке до конца года 100 тысяч автомобилей Tesla для своего автопарка.

Богатство основателя и руководителя компании Илона Маска также резко возросло вместе с последним скачком курса акций. По данным Индекса миллиардеров Bloomberg Маск сейчас является самым богатым человеком в мире с состоянием около 252 миллиардов долларов, что значительно опережает 193 миллиарда долларов основателя Amazon Джеффа Безоса. По данным Bloomberg, Маск также является крупнейшим акционером Tesla с почти 17% акций.

Добавим, что за последние пять месяцев акции компании выросли более чем на 75% с середины мая.

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