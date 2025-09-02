Блогер показал уникальную коллекцию автомобилей, ржавеющих на свалке

Блогер из США показал уникальную свалку автомобилей

Блогер из США показал уникальную свалку раритетных автомобилей. Среди экспонатов — модели от Ford, Chevrolet, Pontiac, Nissan и другие.

Об этом на своем YouTube-канале рассказал блогер Дэвид Фрайбургер.

Обозреватель продемонстрировал частную коллекцию из свалки, в которой представлены легендарные маслкары, пикапы, автомобили 50-х годов и другие.

«Я ищу золото на частной свалке, заполненной маслкарами, автомобилями 1950-х годов, винтажными грузовиками и прочим. Я даже останавливаюсь, чтобы исследовать некоторые винтажные японские автомобили и надеюсь, что зрители помогут мне узнать больше о них», — отметил автор видеообзора.

Он также призвал уважать тот факт, что обнародованные кадры сняты на частной собственности.

«Это частная коллекция вещей одного парня, поэтому не звоните и не пишите мне электронные письма, чтобы узнать, можете ли вы купить что-нибудь из этого, или хотите ли вы связаться с этим парнем. Купить эти вещи могут только люди из близкого окружения владельца», — рассказал блогер.

