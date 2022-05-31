"БМВ Клубника" и "Хюндай Голубика": российский автопроизводитель переведет своих сотрудников на сбор урожая вместо машин

Завод "Автотор" в Калининграде позаботился о своих сотрудниках на время простаивания из-за санкций, наложенных на Россию за полномасштабное вторжение в Украину.

Так, руководство российского автопроизводителя приняло решение летом отправить сотрудников на сборку. Рабочим предлагают заняться сбором урожая ягод и фруктов.

Отметим, предприятие простаивает с апреля и в ближайшее время не сможет возобновить работу. Всему причиной катастрофическая нехватка комплектующих.

Интересно, что полевые работы были расписаны на целое лето. Работать нужно от 4 часов утра до полудня, а добираться до питомника (он в 100 км от Калининграда) придется своим ходом. За день "на ягодах" предлагают заработать от 1 350 до 2 500 рублей (650-1 200 грн), передает Фокус.

В частности, с 12 июня по 15 июля приглашают на сбор клубники. Обещают платить по 25 рублей за килограмм, а за день нужно собрать 50-70 кг ягод.

С 15 июля по 15 августа – время сбора голубики. В этом случае будут платить больше (45-50 рублей за 1 кг) при меньшей норме – 30-50 кг в день. А в августе-сентябре ожидается сбор яблок – будут платить всего по 2 рубля за килограмм. А в августе и сентябре можно отправиться на сбор яблок. Еще один вариант занятости – на строительстве жилого комплекса в Калининграде. Его возводят на земле, принадлежащей "Автотору".

Напомним, что калининградское предприятие "Автотор" занималось сбором автомобилей марок BMW, Hyundai, Kia и Genesis.

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