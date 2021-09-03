BMW анонсировала появление автомобиля, который будет полностью сделан из вторсырья

Его презентация должна состояться 6 сентября.

Компания BMW собирается представить автомобиль, который будет полностью сделан из вторсырья.

Об этом сообщает Carscoops.

Так, немецкий автопроизводитель опубликовал тизерное изображение экспериментальной модели под названием I Vision Circular, премьера которой состоится 6 сентября в рамках Мюнхенского автосалона. Главной особенностью этого транспортного средства станет конструкция, на 100% состоящая именно из материалов вторичной переработки.

Машина, которая полностью сделана из вторичного сырьевого материала, может быть сама полностью переработана после окончания срока службы без ущерба для экологии. Этим концепт-каром немцы хотят показать, какими могут стать серийные премиальные автомобили до 2040 года. Плюс ко всему автопроизводитель намекнул, что об окружающей среде можно заботиться не только путем ограничений, но и с помощью науки и инноваций.

carscoops.com

К 2030 году BMW собирается на 50% снизить средние выбросы CO2 на один километр пробега в каждой своей машины, а также на 40% уменьшить вредные выбросы при производстве за счет применения вторсырья, а также дальнейшей утилизации отходов. К концу десятилетия BMW рассчитывает увеличить долю электрокаров среди своих машин, продаваемых ежегодно, до 50%.

В то же время немецкий производитель не спешит полностью отказаться от автомобилей, работающих на традиционном топливе. Среди причин промедления BMW называет недостаток зарядных станций для электрокаров в ЕС и других странах, что ограничивает их использование и соответственно спрос.

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