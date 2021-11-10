BMW лишило водителей определенного оборудования в салонах авто: какие модели пострадают

Из-за этого автовладельцам предложат компенсацию.

Компания BMW приняла решение выпускать новые автомобили на рынке США без сенсорных экранов .

Об этом сообщает CarThrottle.

Отмечается, что на подобный шаг немецкий автопроизводитель пошел из-за дефицита микроэлектроники. Во многих случаях антикризисные меры сводились к временным остановкам производства из-за глобальной нехватки микросхем, но несколько компаний отказались останавливать конвейеры, прибегнув к другим решениям. Это, собственно, и сделала BMW.

Без сенсорного тасчскрина будут оснащаться следующие модели: 3-Series, 4-Series (inc Gran Coupe and Convertible), X5, X6, X7 и Z4.

Так, все указанные модели продолжают комплектовать фирменной медиасистемой iDrive, однако она управляется не путём нажатия на дисплей, а физическим поворотным контроллером. В качестве компенсации из-за отсутствия тачскрина дилеры BMW в США предлагают покупателям скидку в 500 долларов. Некомплектные транспортные средства будут иметь в окнах наклейки с кодом 6UY, который означает отсутствие сенсорного экрана. Функциональные возможности электроники, обычно комплектующейся сенсорными панелями, сохраняются, включая поддержку Android Auto и CarPlay. Но пользователям придется взаимодействовать с ними другими способами, такими как ручка управления или голосовые команды.

Кроме США, BMW испытывает сложности и в Великобритании. Какие функции и модели коснулись пока неизвестно, однако и на островах баварской марке пришлось прибегнуть к "ограничиванию в оснащении", сообщает издание.

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