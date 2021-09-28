BMW не собирается в ближайшее время отказываться от ДВС: резкое заявление одного из руководителей компании

BMW не собирается в ближайшее время отказываться от ДВС: резкое заявление одного из руководителей компании

Компания хочет дождаться, пока для электрокаров будет достаточно зарядок.

BMW пока не готова определить дату прекращения производства двигателей внутреннего сгорания.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Все больше производителей объявляют о полном переходе на электромобили, и многие из них объявляют, что это произойдет до 2030 года. Однако BMW не следует их примеру, и руководитель отдела разработки компании Фрэнк Вебер объяснил, почему это так.

"Вопрос не в том, когда будет конец двигателей внутреннего сгорания. Возникает вопрос, когда система будет готова поглотить все эти автомобили, работающие от батарей? Речь идет о зарядной инфраструктуре, возобновляемой энергии. Готовы ли люди? Готова ли система? Готова ли инфраструктура зарядки?", — сказал Вебер.

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Он также отметил, что в компании работают люди, которые занимаются ДВС, и со временем их переводят на электрические агрегаты. Поэтому "за одну ночь" они не могут полностью перейти на электрокары.

"Я должен убедиться, что этот переход работает идеально — и по социальным причинам, и по экономическим. Это действительно большие вопросы", — подчеркнул руководитель.

Он пояснил, что BMW поддерживает будущие нормы выбросов по стандарту Евро-7 и хочет получить максимум от своих двигателей внутреннего сгорания. Однако Вебер недоволен требованием Европейской Комиссии придерживаться строгих требований к выбросам при любых обстоятельствах.

Представитель BMW также добавил, что соблюдение будущих норм выбросов станет "последней крупной инвестицией в двигатели внутреннего сгорания".

"Тогда у нас будут инвестиции, с которыми мы закончим это десятилетие, и сегодня никто не должен решать, имеет ли он стратегию конца двигателей внутреннего сгорания на 2030 год. Последнее, что мы хотим, это то, чтобы клиенты были вынуждены покупать электромобили без соответствующей инфраструктуры зарядки. Это ни в чьих интересах ", — резюмировал руководитель.

Ранее сообщалось, что на BMW и Daimler подали в суд из-за отказа перестать выпускать авто с ДВС до 2030 года.

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