BMW представила обновленный спорткар M8 Competition: чем необычная новинка

Автомобиль получил обновленный дизайн и интерьер.

Дождались, баварцы показали обновленную линейку BMW M8 Competition. Дизайн изменился не слишком сильно, но внутри стало гораздо комфортнее, в первую очередь благодаря новым спортивным сиденьям.

Теперь на рынок выведут сразу три модификации – BMW M8 Competition Coupe, Competition Convertible и Competition Gran Coupe. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Самое первое, что сразу бросается в глаза – это новые вставки в фары M Shadowline. За счет этого передняя часть авто стала более выразительной. Также, для того чтобы свет в автомобиле был на уровне, даже базовая комплектация будет иметь LED освещение. Еще одним новшеством станут новые цвета кузова, теперь доступно еще 6 оттенков.

Внутри автомобиль тоже обновили. Теперь водитель получит обновленную мультимедийную систему с большим дисплеем на 12.3 дюйма. Новинка предлагается со спортивными сиденьями M Carbon сделанными из алькантары, которая гораздо приятнее к коже.

https://www.press.bmwgroup.com/

По технике ничего нового не "завезли" – V8 с системой турбонаддува Twin Power объемом – 4.4 литра, который выдает 617 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента. Этот двигатель поставляется с автоматической коробкой передач на 8 диапазонов. Также, для того чтобы автомобиль чувствовал себя уверенно в поворотах, его оснастили системой полного привода.

Производство машины стартует уже в марте этого года, но на рынке она появится чуть позже. Стоит такое удовольствие в базовой комплектации 130 тысяч евро (около 4 030 000 грн).

Напомним, что недавно BMW научила новый электромобиль мгновенно изменять цвет кузова.