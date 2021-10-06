BMW сильно обновила дизайн своего компактвэна: что изменилось в модели

BMW сильно обновила дизайн своего компактвэна: что изменилось в модели

Автомобиль доступен в четырех версиях с различными двигателями.

BMW представила значительно обновленный компактвэн 2 Series Active Tourer.

Об этом сообщает сайт Motor1.

Автомобиль получил большую решетку радиатора и светодиодные фары, опционально доступные с адаптивной матричной технологии. Также его оснастили новыми дверными ручками и боковыми зеркалами, а также колесами от 16 до 19 дюймов.

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По сравнению с предшественником, модель второго поколения на 32 миллиметра длиннее (4386 мм) и на 24 мм шире (1824 мм), а колесная база осталась неизменной — 2670 мм. Его высота составляет 1576 мм, а передняя и задняя колеи расширены на 25 мм (1586 мм спереди и 1586 мм сзади).

Интерьер был полностью переработан для размещения операционной системы BMW iDrive 8. Теперь там установлены 10,25-дюймовым цифровой дисплей водителя и 10,7-дюймовый сенсорный экран для информационно-развлекательной системы.

Центральный подлокотник включает кнопки запуска/остановки, крохотный рычаг автоматической коробки передач, электронный стояночный тормоз и ручку для регулирования громкости звука.

Салон 2 Series Active Tourer очень практичен. Задние сиденья двигаются вперед на 13 сантиметров и могут быть сложены в формате 40:20:40. Вместимость груза варьируется от 470 до 1455 литров.

motor1.com

Стандартно модель оснащена электрической дверью багажника и двухзонной автоматической системой климат-контроля. За дополнительную плату клиенты могут выбрать панорамную стеклянную крышу и аудиосистему Harman Kardon.

Линейка двигателей начинается с 1,5-литрового агрегата с турбонаддувом, который установлен в модель 218i. Он производит 136 лошадиных сил и 230 Ньютон-метров крутящего момента и разгоняет авто до 100 км/ч за девять секунд. Максимальная скорость 214 км/ч.

Версия 220i имеет агрегат на 170 л.с. и 280 Нм. Он позволяет достичь "сотни" за 8,1 секунды, а максимальная скорость увеличивается до 221 км/ч. Модель 223i имеет больший 2,0-литровый агрегат с мощностью 218 л.с. и 360 Нм, что позволяет Active Tourer разгоняться за семь секунд и иметь максимальную скорость до 241 км/ч.

Кроме того, есть вариант 218d с четырехцилиндровым 2,0-литровым дизелем мощностью 150 л.с. и 360 Нм. Эта спецификация компактвэна требует 8,8 секунд для разгона до "сотни", чтобы достичь 220 км/ч.

Все четыре варианта передают мощность на передние колеса через семиступенчатую автоматическую коробку передач с двойным сцеплением и поступят в продажу в Европе с февраля 2022 года.

Через несколько месяцев модельный ряд 2 Series Active Tourer будет расширен. Он получит две плагин-гибридные модели.

motor1.com

Ранее сообщалось, что BMW не собирается в ближайшее время отказываться от ДВС.

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