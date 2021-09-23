BMW запатентовала уникальные задние двери: в чем их особенность

Сейчас похожей функцией оборудована только одна модель.

Компания BMW приняла решение запатентовать очень странные задние двери.

Об этом сообщает Carbuzz.

Так, немецкий автопроизводитель защитил патентом изображение двух нестандартных конструкций задних дверей. Согласно рисункам, конфигурации механизмов предусматривают наличие гидравлического или электрического привода, а также распашной вариант дверей, которые будут открываться вместе с задней частью крыши автомобиля. Отмечается, что оба варианта обеспечат удобную посадку пассажирам второго и третьего ряда сидений.

carbuzz.com

На опубликованных изображениях представлен внедорожник. В профиль все выглядит как обычно: привычные двери, ведущие на заднее сиденье. Однако вид сверху показывает, что подвижной сделана также часть крыши над вторым рядом. Судя по картинке, верхняя створка может открываться вместе с боковой или подниматься вверх отдельно.

carbuzz.com

В то же время инновационные механизмы окажутся даже более полезными в легковушках с низким потолком, чем в кроссоверах и внедорожниках изначально с высокой посадкой. Такие изменения потребуют от инженеров установки дополнительных элементов, которые, скорее всего, увеличат общую массу транспортных средств.

Пока неизвестно, собирается ли баварская марка оборудовать раздвижными и подъемными механизмами свои серийные модели. На сегодняшний день похожей конфигурацией дверей оснащен только гибридный BMW i8.

Ранее BMW показала возможности одного из своих электрокаров.

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