BMW запланировала новую лимитированную версию популярного купе: чем еще удивил автомобильный мир

Каждый из производителей пытается удивить своих клиентов, и у некоторых это действительно получилось.

Они снова вместе - известный американский художник Джефф Кунс и BMW снова объединились. Их новое творение – M850i Gran Coupe. Этот яркий заряженный автомобиль выедет на дороги 2023 года – лимитированным тиражом в 99 машин. Цена такого удовольствия – 350 тысяч долларов. А как дешевле, когда на самую только покраску ушло 285 человеко-часов.

Аутентичную роспись этой восьмерки будет делать сам Джефф Кунс. Так что каждое авто будет по своему уникально. Дизайн не ограничится только внешними преобразованиями. Интерьер "М-ки" украсят в соответствующем стиле, чтобы он максимально гармонировал с аэрографией на кузове. BMW и Кунс уже сотрудничали. В 2010-м он разработал дизайн M3 GT2, который участвовал в легендарной гонке двадцать четыре часа Ле-Мана.

Чем еще удивляют автопроизводители, узнавали в эфире программы ДжеДаи на телеканале 2+2.

От баварского бензинового творения до японского электрического концепта, а точнее – нового спортивного Lexus. До сотни этот автомобиль будет разгоняться за каких-нибудь две секунды. А его запас хода составит 700 километров. Новый электромобиль с уникальным дизайном является частью будущей линейки, которую Lexus планирует запустить к 2030 году.

А вот Z-Triton вряд ли поразит кого-нибудь ультрасовременным дизайном. Да и понятие спортивный характер – тоже совсем не о нем. До сотни он за всю жизнь не разгонится. Даже с горки. Вместо этого он легко может передвигаться как по суше, так и по воде.

В длину этот кемпер-амфибия — почти четыре метра. Его корпус имеет стальной каркас, а кузов на нем – напечатан на 3D принтере. Изготовлен он из переработанных пластиковых бутылок и биопластиковых секций.

"BMW" выпустят новый автомобиль, которых будет лишь 99 в мире

Работает амфибия на литий-ионной батарее и имеет запас хода в 50 километров по суше и двадцать по воде. Ну а когда аккумулятор сядет – придется крутить педали, или грести в ближайшую розетку. Внутри все необходимое для путешествия. А на крыше встроена солнечная батарея для подзарядки аккумуляторов. Для активного отдыха большего и не нужно.