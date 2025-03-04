Более 1000 гривен штрафа за одну перегоревшую лампочку: водителям напомнили требования ПДД

Водитель не может быть оштрафован за отсутствие подсветки номерного знака, если неисправность возникла в пути.

Правила дорожного движения в Украине требуют обеспечить видимость и читабельность номерных знаков с расстояния не менее 20 метров, в том числе в темное время суток. Для этого в автомобилях служит подсветка номерных знаков. Если лампочка, освещающая номерной знак, перегорит, это может быть основанием для штрафа в размере 1190 гривен (ч. 1 ст. 121-3 КоАП Украины).

Об этом пишет "Автотема".

Однако полицейские не могут просто остановить автомобиль и оштрафовать водителя за отсутствие подсветки номерного знака. Прежде чем это сделать, патрульные должны доказать, что неисправность была еще до начала движения.

Водители должны проверять техническое состояние автомобиля перед поездкой. В случае, когда проблема с подсветкой номера возникла в пути, правоохранители должны лишь предупредить водителя о неисправности, которую он не видит, а наказать за это не могут.

В случае возникновения противоречивой ситуации во время общения с патрульной полицией, юристы советуют:

объяснять ситуацию максимально спокойно;

сообщить представителям полиции, если подсветка перестала работать в пути;

требовать доказательств: полиция должна доказать, что неисправность была до начала движения;

при отсутствии доказательств вины обжаловать штраф в суде.

Водителям также советуют проверять наружное освещение автомобиля перед поездкой во избежание неприятных ситуаций. Кроме того, необходимо помнить, что закон будет на стороне водителя, если нет бесспорных доказательств нарушения правил дорожного движения.

Напомним, украинских водителей штрафуют на 16 000 гривен за неожиданное нарушение. Если в водительском удостоверении указаны проблемы со зрением, управление без очков может привести к значительному штрафу.

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