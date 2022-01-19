Более 80 километров в час на обычном электросамокате: видео покорило интернет

Более 80 километров в час на обычном электросамокате: видео покорило интернет

Такими действиями, водитель самоката подвергает опасности не только себя, но и других участников дорожного движения.

В сети распространяют видео, где водитель электросамоката решил погонять на широкой дороге Лондона.

Экстремалу удалось разогнаться до безумных 80 километров в час. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Конечно, водитель позаботился о безопасности и надел светоотражающий жилет, но он не очень поможет на такой скорости. Только представьте, что может произойти с человеком, если он слетит с этого самоката. Самая маленькая яма или камешек и водитель в лучшем случае попадет в реанимацию.

На видео видно, как мужчина на скутере спокойно обгоняет другие автомобили. Также большое количество людей осудили водителя автомобиля, который вместо того, чтобы следить за трафиком, снимал на смартфон скутериста. Но сам водитель авто сообщил, что съемкой занимался пассажир, а не он.

Самым быстрым электроскутером считается – Dualtron X. Он с легкостью разгоняется до 120 километров. Поэтому большинство стран начали вводить ограничения для такого типа транспорта. Например, недавно после того, как один из скутеров взорвался в вагоне метро, власти Лондона запретили перевозить их в любом состоянии в общественном транспорте.

Напомним, что недавно изобретатели создали первый украинский внедорожный самокат.