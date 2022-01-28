Более двух тысяч "лошадей" на двоих: в Сети показали битву Tesla Model S Plaid и Lucid Air (видео)

Более двух тысяч "лошадей" на двоих: в Сети показали битву Tesla Model S Plaid и Lucid Air (видео)

Результат гонки довольно необычен.

Два электрических титана встретились на треке. Tesla Model S Plaid и Lucid Air выставили на дрэг-гонки.

Блоггеры из YouTube-канала DragTimes выложили видео гонки и нужно отметить, что оно действительно впечатляет, ведь у них на двоих более 2 тысяч лошадиных сил мощности.

Один из участников – это творение Илона Маска Tesla Model S Plaid. В эту "электричку" втиснули сразу три электродвигателя, которые выдают 1020 лошадиных сил. Такая мощность немного прибавила веса – полная масса авто 2192 кг. Чтобы удержать всю мощность, здесь предусмотрена система полного привода. До первой сотни авто выстреливает за 1.99 секунды.

Оппонентом Tesla стал – Lucid Air Performance. Здесь немного другая система, в движение электрокар приводят два электромотора, которые выдают 1111 "лошадей". Но надо заметить, хоть мощности больше, но и масса авто тоже немалая – 2375 кг. Итак, до сотни он разгоняется за 2.5 секунды.

Для того чтобы все было по честному, блоггеры провели четыре заезда. В трех из них, включая старт по ходу, лидером была Tesla Model S Plaid. Что интересно, электромобилю от Илона Маска даже не понадобилось включать дрэг-режим, для того чтобы с легкостью обогнать оппонента.

Когда водитель Lucid Air Performance выключил активный лаунч-контроль, автомобиль начал себя совсем иначе вести и четвертый заезд он победил, лишив себя поражения в "сухую".

Напомним, что недавно изобретатель установил на электромобиль Tesla три реактивных двигателя: Сеть шокирована.