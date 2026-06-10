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Более миллиона Jeep могут загореться: какие модели и почему отзывает производитель
Jeep объявил масштабный отзыв более 1,1 миллиона автомобилей. Владельцам некоторых моделей советуют оставлять машины на улице до проведения ремонта.
Компания Jeep объявила об отзыве более 1,1 миллиона автомобилей из-за риска возгорания. Владельцам части моделей рекомендуют временно парковать транспортные средства на улице до устранения неисправности.
Об этом сообщило издание motor1.com.
Отзыв распространяется на Jeep Wrangler и Gladiator 2021-2025 годов выпуска. Причиной стала проблема с электрическим соединением насоса электрогидравлического усилителя руля. В компании объяснили, что при производстве некоторых разъемов могло возникнуть растяжение клемм, из-за чего электрический контакт стал менее надежным.
По данным автопроизводителя, это может вызвать повышенное электрическое сопротивление в узле, что, в свою очередь, способно привести к перегреву и возгоранию. Среди возможных признаков неисправности называют потерю усилителя руля или появление сообщения о необходимости его обслуживания.
В Jeep сообщили, что проверку возможного дефекта начали в мае 2023 года. Через год расследование прекратили из-за небольшого количества зафиксированных случаев. Однако в августе 2024-го его возобновили после поступления сообщений об увеличении количества инцидентов.
В сентябре того же года Национальная администрация безопасности дорожного движения США начала собственное расследование пожаров в моторном отсеке Wrangler и Gladiator 2021-2023 годов выпуска. В мае 2025 года Stellantis обнаружила производственную ошибку, а в апреле 2026-го после дополнительных исследований подтвердила, что проблема связана с ненадлежащим электрическим соединением.
Компания заявила, что ей известно об одном случае травмирования, который может быть связан с этой неисправностью. Уведомления об отзыве владельцы начнут получать в июле. Автопроизводитель проведет проверку автомобилей и при необходимости отремонтирует или заменит соответствующие детали.
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