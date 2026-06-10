Более миллиона Jeep могут загореться: какие модели и почему отзывает производитель

Джип Вранглер

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Компания Jeep объявила об отзыве более 1,1 миллиона автомобилей из-за риска возгорания. Владельцам части моделей рекомендуют временно парковать транспортные средства на улице до устранения неисправности.

Об этом сообщило издание motor1.com.

Отзыв распространяется на Jeep Wrangler и Gladiator 2021-2025 годов выпуска. Причиной стала проблема с электрическим соединением насоса электрогидравлического усилителя руля. В компании объяснили, что при производстве некоторых разъемов могло возникнуть растяжение клемм, из-за чего электрический контакт стал менее надежным.

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По данным автопроизводителя, это может вызвать повышенное электрическое сопротивление в узле, что, в свою очередь, способно привести к перегреву и возгоранию. Среди возможных признаков неисправности называют потерю усилителя руля или появление сообщения о необходимости его обслуживания.

В Jeep сообщили, что проверку возможного дефекта начали в мае 2023 года. Через год расследование прекратили из-за небольшого количества зафиксированных случаев. Однако в августе 2024-го его возобновили после поступления сообщений об увеличении количества инцидентов.

В сентябре того же года Национальная администрация безопасности дорожного движения США начала собственное расследование пожаров в моторном отсеке Wrangler и Gladiator 2021-2023 годов выпуска. В мае 2025 года Stellantis обнаружила производственную ошибку, а в апреле 2026-го после дополнительных исследований подтвердила, что проблема связана с ненадлежащим электрическим соединением.

Компания заявила, что ей известно об одном случае травмирования, который может быть связан с этой неисправностью. Уведомления об отзыве владельцы начнут получать в июле. Автопроизводитель проведет проверку автомобилей и при необходимости отремонтирует или заменит соответствующие детали.

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