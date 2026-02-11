- Дата публикации
Более полумиллиона автомобилей BMW могут загореться на ходу: какие модели в "черном" списке
Владельцам BMW стоит проверить свои автомобили: концерн объявил о глобальной кампании по отзыву машин из-за риска внезапного возгорания. Проблема касается широкого спектра моделей – от седанов 3-й серии до кроссоверов X6.
Немецкий автопроизводитель BMW начал масштабную кампанию по техническому обслуживанию, которая охватит сотни тысяч транспортных средств в разных странах. Причиной срочных мер стала неисправность в системе запуска двигателя, что при определенных условиях может привести к возгоранию автомобиля во время движения.
О деталях обнаруженного дефекта и перечне подвергаемых проверке моделей, сообщает издание Bild.
В чем опасность
Инженеры BMW обнаружили, что после большого количества запусков двигателя в магнитном переключателе (тяговом реле) стартера возникает повышенный износ. Это может привести к тому, что машина перестанет заводиться или, что хуже, произойдет короткое замыкание с локальным перегревом.
«В самом худшем случае это приведет к пожару в транспортном средстве во время эксплуатации», — предупреждают в компании.
Водителей просят обращать внимание на запах дыма во время движения или остановки. Главная рекомендация до визита на сервис: не оставляйте автомобиль с работающим двигателем без присмотра .
Какие модели попали под отзыв
Проблема касается автомобилей, в которых установлено реле стартера, произведенное в период с июля 2020 года по июль 2022 года. В список риска попали:
2 Series Coupé;
3 Series, 4 Series, 5 Series (различные варианты);
6 Series Gran Turismo;
7 Series (седаны);
Кроссоверы X4, X5, X6;
Родстеры Z4.
Под отзыв могут попасть даже более старые авто, если им заменяли стартер во время ремонта на дефектную запчасть. Владельцам рекомендуют проверить свой автомобиль по VIN-коду на официальном сайте BMW.
