ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Новости
Количество просмотров
223
Время на прочтение
2 мин

Более полумиллиона автомобилей BMW могут загореться на ходу: какие модели в "черном" списке

Владельцам BMW стоит проверить свои автомобили: концерн объявил о глобальной кампании по отзыву машин из-за риска внезапного возгорания. Проблема касается широкого спектра моделей – от седанов 3-й серии до кроссоверов X6.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Логотип BMW

BMW отзывает опасные машины по всему миру / © apnews.com

Немецкий автопроизводитель BMW начал масштабную кампанию по техническому обслуживанию, которая охватит сотни тысяч транспортных средств в разных странах. Причиной срочных мер стала неисправность в системе запуска двигателя, что при определенных условиях может привести к возгоранию автомобиля во время движения.

О деталях обнаруженного дефекта и перечне подвергаемых проверке моделей, сообщает издание Bild.

В чем опасность

Инженеры BMW обнаружили, что после большого количества запусков двигателя в магнитном переключателе (тяговом реле) стартера возникает повышенный износ. Это может привести к тому, что машина перестанет заводиться или, что хуже, произойдет короткое замыкание с локальным перегревом.

«В самом худшем случае это приведет к пожару в транспортном средстве во время эксплуатации», — предупреждают в компании.

Водителей просят обращать внимание на запах дыма во время движения или остановки. Главная рекомендация до визита на сервис: не оставляйте автомобиль с работающим двигателем без присмотра .

Какие модели попали под отзыв

Проблема касается автомобилей, в которых установлено реле стартера, произведенное в период с июля 2020 года по июль 2022 года. В список риска попали:

  • 2 Series Coupé;

  • 3 Series, 4 Series, 5 Series (различные варианты);

  • 6 Series Gran Turismo;

  • 7 Series (седаны);

  • Кроссоверы X4, X5, X6;

  • Родстеры Z4.

Под отзыв могут попасть даже более старые авто, если им заменяли стартер во время ремонта на дефектную запчасть. Владельцам рекомендуют проверить свой автомобиль по VIN-коду на официальном сайте BMW.

Напомним, владельцы электромобилей часто жалуются на резкий разброс цен на зарядных станциях даже в пределах одного города. Эксперт объяснил, почему зарядить электрокар так дорого.

Дата публикации
Количество просмотров
223
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie