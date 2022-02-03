Более тысячи "лошадей" и 500 км запаса хода: китайцы готовят сверхмощный электровездеход

Автомобиль до первой сотни разгоняется менее чем за 5 секунд.

Компания Dongfeng запускает серию мощных и качественных электрических джипов. Их будут обозначать кодовой буквой "М".

Эти автомобили построены на платформе электрического внедорожника MORV, который компания разработала раньше. В серию автомобили пойдут в 2023 году. Об этом сообщает издание CarNewsChina.

Первой новинкой станет автомобиль М18. Самая главная его фишка – двигатель. Он выдает безумную мощность в 1070 лошадиных сил. До первой сотни он выстреливает менее чем за 5 секунд. Такому мощному двигателю нужна и немалая батарея, здесь тоже все неплохо. От одного заряда автомобиль проедет 500 километров. Как уверяет производитель, быстрая зарядка сможет пополнить запас 140-киловаттной батареи всего за 27 минут.

Строительство проекта уже началось 18 января. Для того, чтобы собирать такие электромобили, компании придется построить новую крупную фабрику. Когда строительство завода будет окончено, планируется производство 20 тысяч внедорожников в год. Затем фабрику и конвейеры планируют расширить, и тогда мощности должны увеличиться до 50 тысяч авто в год. Маркетологи компании заложили достаточно амбициозные показатели по продаже автомобилей – 4160 единиц в месяц.

Следует отметить, что большое количество китайских брендов приступило к производству крупных мощных электрических внедорожников. И компания Dongfeng сделала разумный "ход". Они взяли дизайн от старенького и всеми любимого Hummer H1, добавили ему современную и мощную начинку и все — бестселлер готов.

Напомним, что на украинский рынок выходит один из крупнейших китайских автопроизводителей.