Болид "Формулы-1" посоревновался в скорости со своим электрическим "братом" и раллийным автомобилем: эффектное видео заезда

Ведущие автомобильного шоу Top Gear наконец-то решили прекратить все споры и показали, кто быстрее.

Когда кто-то начинает спорить за быстрые автомобили, всегда кто-то из оппонентов вспоминает болид Формулы-1. Наблюдая, как разгоняются такие автомобили становится действительно страшно.

Но так ли он быстр, об этом узнавали британские журналисты издания Top Gear. Видео дрэг-рейсинга между болидами Формулы-1, Формулы-Е и WRC выложили на Youtube-канале BBC.

Тестовый заезд среди совершенно разных автомобилей устроили на треке Дансфолд-парк в Великобритании. Длина отрезка была традиционной – 402 метра, а сам трек был мокрый. За болид Формулы 1 отвечал — Mercedes AMG F1 W10 EQ Power+ мощностью 950 лошадиных сил, за Формулу Е "боролся" — DS E-Tense FE21 у которого установка выдает 340 "лошадей", а вот за ралли выступает — Ford Fiesta WRC на 380 лошадиных сил.

Кроме разницы в мощности, отличия были и в типе привода, ралли кар конечно имеет полный привод, а вот формульные болиды с задним приводом. Но, несмотря на это, даже на мокром треке, со значительным отрывом выиграл мощный болид Формулы-1 — Mercedes AMG F1 W10 EQ Power+. На втором месте раллийное авто, а вот последним прибыл представитель Формулы Е. Такой заезд увидеть нужно каждому автомобилисту.

Напомним, как в "Формуле-1" улучшалось время круга: история соревнования в одной диаграмме.