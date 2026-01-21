Большинство водителей боится этой кнопки в авто: что на самом деле она означает

Кнопка в авто

Водители все чаще признаются, что не всегда понимают назначение кнопок в своих автомобилях. Очередное подтверждение этому появилось после того, как начинающий водитель обратилась в интернет-сообщество с вопросом о «необычной» кнопке с надписью «ВЫКЛ.» в своем авто — и не нашла объяснения даже в инструкции.

Об этом сообщило издание Express.

Женщина опубликовала в Reddit фото символа: изображение авто с волнистыми линиями под ним и подписью «ВЫКЛ.». По ее словам, кнопка расположена в нише для ног водителя, рядом с корректором фар, что только добавило путаницы.

Специалисты по теме «Автомобили и транспортные средства» на Gumtree объяснили: такая кнопка обычно выключает одну из вспомогательных систем авто — или функцию автоматического старт-стопа, или ESP, то есть электронную программу стабилизации. В большинстве машин эти системы активируются автоматически при запуске двигателя, независимо от модели.

Отмечается, что кнопки для отключения старт-стопа чаще всего устанавливают в Nissan Qashqai или Vauxhall Corsa, тогда как деактивация ESP более характерна для спортивных авто вроде BMW 3-й серии. После нажатия на панели приборов обычно появляется индикатор «ESP OFF».

Эксперты отмечают: выключать ESP стоит только в отдельных случаях — например, когда авто застряло в грязи или снегу, и пробуксовка колес может помочь выбраться. Именно это подтвердили и комментаторы под заметкой: по их словам, деактивация системы контроля тяги позволяет колесам вращаться свободнее, что иногда критически важно в сложных условиях.

Водителям советуют обращаться к руководству именно своей модели, ведь расположение и функции кнопок могут отличаться в зависимости от бренда — Ford, Volkswagen или Jaguar.

