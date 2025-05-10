Зачем в авто кнопки "+" и "–" и как они помогают водителю: полезная информация

Автомобиль / © Pexels

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Современные автомобили оборудованы множеством функций, о которых водители даже не догадываются, хотя они могут значительно облегчить вождение. Одной из таких недооцененных возможностей являются подрулевые переключатели передач — так называемые paddle shifters или просто лепестки.

Об этом пишет Автопилот.

Эти удобные кнопки, расположенные за рулем, позволяют переключать передачи вручную, даже если автомобиль имеет автоматическую коробку передач. С виду все просто: слева кнопка со знаком минус (понижение передачи), справа — с плюсом (повышение передачи).

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Их расположен так, чтобы водитель мог легко достать до них пальцами, не снимая рук с руля. При нажатии на один из «лепестков» авто переходит в ручной режим. Водитель начинает самостоятельно выбирать передачи, что позволяет более точно контролировать динамику машины. Звучит вроде бы сложно, но на практике — очень удобно.

Зачем это нужно

Например, когда нужно совершить обгон на трассе. Вы нажимаете на левую «лепесток», понижаете передачу, и получаете дополнительную тягу для ускорения. Или другая ситуация: едете с крутого спуска. Вместо постоянного нажатия на тормоз (быстро перегревающий тормозные механизмы), лучше снизить передачу и воспользоваться торможением двигателем. Это не только безопаснее, но и более эффективно.

Многие водители случайно сталкиваются с этой функцией и пугаются. Один человек поделился историей: он нажал кнопку за рулем, и на экране загорелось «D6». Он подумал, что что-то сломал. На самом деле нет. Это был ручной режим. Через несколько секунд без нажатия лепестков система возвращается к обычному автоматическому режиму. Также водители часто боятся, что, нажав не ту кнопку, могут повредить авто. Но это миф.

Система безопасности не позволяет снизить передачу, если это может привести к повреждению двигателя. К примеру, если вы едете на большой скорости и попытаетесь перейти на первую или вторую передачу — авто просто проигнорирует команду. Встроенная электроника предотвращает опасные ошибки, поэтому функция полностью безопасна, даже для новичков.

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Несмотря на это, многие водители пользуются автомобилем и ни разу не нажимали эти кнопки — не читали инструкцию или не интересовались.

Это инструмент, который предоставляет больше контроля, позволяет более точно реагировать на изменение условий, эффективнее тормозить и лучше разгоняться. Если вы хотите максимально безопасно водить автомобиль и одновременно сохранить технический ресурс машины — стоит начать пользоваться подрулевыми «лепестками».

Напомним, ранее мы писали о том, что не все водители знают о «секретной» кнопке на ключе автомобиля, которая поможет найти свой автомобиль.