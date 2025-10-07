- Дата публикации
"Бомба замедленного действия": как одна ошибка "убивает" двигатель и системы выхлопа
Узнайте, как правильно выбрать вязкость и почему не следует смешивать разные типы жидкостей в двигателе.
Выбор моторного масла является критически важным для долговечности автомобиля, игнорирование рекомендаций производителя может обернуться серьезными финансовыми потерями. Хотя неправильное масло не приведет к мгновенной поломке, его длительное использование запускает необратимые процессы разрушения.
Об этом пишет Jalopnik.
Основная проблема, возникающая при использовании неподходящего масла — это повышенное трение, непосредственно приводящее к преждевременному износу ключевых компонентов двигателя.
Кроме того, неправильная жидкость способствует:
Образованию лака и вредного шлама, ограничивающего поток масла и засоряющего масляные каналы.
Повреждение систем выхлопа, включая катализаторы, сажевые фильтры (DPF) и системы рециркуляции выхлопных газов (EGR).
Эксперты отмечают, что ключевым параметром является вязкость. Слишком густое масло медленно течет и не обеспечивает надлежащей смазки во время холодного запуска, в то время как слишком жидкое — не защищает подшипники, поршни и коленчатый вал от нагрева и трения.
Вопрос смешивания масел часто вызывает споры среди водителей. Специалисты успокаивают: случайное смешивание разных типов (например, синтетического и минерального) не является катастрофой, но снизит эффективность лучшего масла. Более серьезные проблемы возникают при смешивании масел с разной вязкостью, что может ускорить образование отложений.
Важный совет: Не стоит беспокоиться, если вы смешиваете масла одинаковой вязкости и качества (классы SAE и API) от различных брендов, если это временное мероприятие.
Главное правило выбора — всегда обращаться к инструкции по эксплуатации автомобиля. Масло не универсально: то, что подходит для дизельного двигателя, может быть неприемлемо для бензинового, а спецификации Porsche или Honda будут отличаться от Toyota.
Если вы заподозрили, что залили неправильное масло, нужно действовать немедленно.
«Замена масла и фильтра стоит значительно дешевле, чем ремонт или замена двигателя», — заключают эксперты.
Среди внешних признаков, которые могут сигнализировать о проблеме, могут быть истоки, снижение экономии топлива, проблемы с холодным запуском и даже запах гари в салоне.
