Brabus представили самый быстрый в мире кроссовер: разгоняется до "сотни" за более 3 секунды

Brabus представили самый быстрый в мире кроссовер: разгоняется до "сотни" за более 3 секунды

Автомобиль оснащен двигателем на 900 лошадиных сил.

Тюнинговая компания Brabus представила самый быстрый в мире кроссовер 900 Rocket Edition, созданный на базе Mercedes-Benz GLE 63 S Coupe.

Об этом сообщается на их сайте.

Автомобиль оснащен 4,5-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, который выдает 900 лошадиных сил и 1250 Нм крутящего момента. Мощность передается через девятиступенчатую автоматическую трансмиссию.

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900 Rocket Edition разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 3,2 секунды. Машине установили электронный ограничитель скорости, который включается на 330 км/ч.

Внешний вид авто обработали уникальной краской Superior Grey и карбоновыми вставками, что позволило улучшить аэродинамику. Также для этого кроссовер оснастили передним спойлером, который обеспечил лучшую управляемость, и решетку радиатора со встроенными воздухозаборниками.

Сзади установлены четыре выхлопные трубы, переделанный карбоновый диффузор и карбоновый задний спойлер. Ездит кроссовер на 24-дюймовых кованых колесах с аэродинамическими дисками.

Интерьер обтянутый кожей и имеет множество красных вставок и швов. Однако каждый покупатель может заказать индивидуальные детали, в частности, цветную отделку кузова и салона.

Brabus

Ранее сообщалось, что Brabus усилил электрический кроссовер Mercedes EQC.

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