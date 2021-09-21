Британцы назвали автомобили с наименьшим и наибольшим расходом топлива от заявленного

Британцы назвали автомобили с наименьшим и наибольшим расходом топлива от заявленного

Здесь оказались десять моделей.

Британские специалисты составили рейтинги автомобилей, которые имеют наименьший и наибольший расход топлива от заявленного.

Соответствующее исследование провели эксперты WhatCar.

Так, за основу были взяты данные, которые получили во время своих экспериментов, а также информацию о расходе топлива от самих производителей. Последние, к слову, полагаются на новый всемирный стандарт (методику) определения расхода топлива WLTP, который действует с 2019 года. Ранее же во внимание принимались числа, определенные по циклу NEDC — на сегодняшний день он считается устаревшим.

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Как и другие тесты, испытания WhatCar проводились в лабораторных условиях, однако они были максимально приближены к реальным (моделирование передвижение в городе, поселке, на шоссе) в отличие от тех же измерений с WLTP и NEDC.

Как следствие, на основе исследования в WhatCar выбрали по пять моделей, в которых обнаружено наибольшее расхождение с паспортными данными в ту или иную сторону.

Автомобили, у которых реальный расход топлива меньше паспортного:

Honda Civic Type R (бензин 2,0 л. турбо) — реальный расход меньше на 9,2%;

Renault/Dacia Duster (бензин 1,3 л. турбо) — реальный расход меньше на 10,1%;

Volkswagen Up (бензин 1,0 л.) — реальный расход меньше на 10,5%;

Honda CR-V Hybrid (бензин 2,0 л. и электромотор) — реальный расход меньше на 12,3%;

Ford Ranger (дизель 2,0 л. турбо) — реальный расход меньше на 18,6%.

Автомобили, у которых реальный расход топлива больше паспортного:

Audi A3 Sedan 35 TFSI (бензин 2,0 л. турбо) — реальный расход больше на 16%;

Renault Clio E-tech (бензин 1,6 л. и электромотор) — реальный расход больше на 19,6%;

Ford Fiesta EcoBoost (бензин 1,0 л. турбо) — реальный расход больше на 20%;

Toyota Corolla Hybrid/Suzuki Swace (бензин 1,8 л. и электромотор) — реальный расход больше на 21,6%;

BMW 420d (дизель 2,0 л. турбо) — реальный расход больше на 26,4%.

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