Британцы назвали автомобильные бренды, которые наиболее поддерживают веганство.

Самым экологичным брендом оказался Ford.

ританская компания Dick Lovett провела исследования и показала, какие автомобильные бренды предлагают наиболее дружественные автомобили.

Исследования основываются на данных организации по защите прав животных. Они показывают, какие компании больше всего вредят окружающей среде и животным. Об этом сообщается на официальном сайте Dick Lovett.

Если учесть, что в списке есть такие марки, как Mercedes-Benz, Land Rover и Porsche, то, скорее всего, эксперты выбирали модели в базовой комплектации, в интерьере которых не используют натуральную кожу и дерево.

Возглавляет список компания Ford, она предлагает 28 дружественных к окружающей среде моделей. Далее мы видим японскую Honda с показателем в 20 моделей, 19 "зеленых" машин предлагает Nissan. Больше всего повезло бренду Smart, сейчас он состоит всего из одной модели smart EQ fortwo и smart EQ fortwo cabrio, но они имеют целых 17 вариаций комплектаций, поддерживающих философию веганства.

Компания Mercedes-Benz, хоть и имеет множество вариаций, но может предложить только 13 веганских комплектаций. Похожая ситуация и у баварцев с их BMW – всего 5 экологических представителей.

https://www.dicklovett.co.uk

Самый маленький показатель набрали сразу четыре автопроизводителя: Fiat, Mini, Polestar и Porsche. Они смогли предложить только по одному экологическому варианту.

Напомним, что легендарный Nissan электрифицируют и снова вернут на рынок.