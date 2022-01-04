Британцы назвали лучшие электромобили на рынке в 2022 году

Лучшим электромобилем выбрали – Tesla Model 3.

Каждый день на дорогах мира появляется все больше электромобилей. Они экономичны, надежны и имеют интересный дизайн. Но предложений на рынке так много, что в них можно потеряться.

Британские эксперты из издания What Car? подготовили для вас подборку лучших электромобилей 2022 года.

Kia e-Niro – этот автомобиль может проехать от одного заряда 407 км. При этом автомобиль достаточно надежен, имеет хороший дизайн и неплохую оснастку. Конечно, есть и минусы – например он дороже своих конкурентов и не может заряжаться так быстро, как, например, Tesla Model 3.

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Следующим нас посетил Hyundai Ioniq 5. Здесь, конечно, корейские дизайнеры очень неплохо поработали над дизайном, автомобиль футуристический и необычный. Основным минусом этого авто называют – плохой уровень шумоизоляции. Но, несмотря на это, быстрая зарядка и гигантский салон просто привлекают новых покупателей.

hyundai.com.ua

Если вам хочется скорости, то вам нужен Audi E-tron GT. Этот автомобиль очень быстрый и люксовый. Один только дизайн чего стоит. Но за хорошую картинку нужно платить. Например, зарядных станций для этого авто не так уж и много и салон достаточно маленький, но такие автомобили покупают люди, которым чаще всего безразличны эти недостатки. Если вы один из них – тогда не пожалеете.

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BMW iX3 – довольно бюджетный паркетник от баварских инженеров. Он имеет все приятные качества от BMW, но при этом более надежный и экономичный, чем другие его "братья". Эксперты отметили, что автомобиль недостаточно быстрый и имеет не такой большой запас хода, как Tesla, но надо отметить, что качество сборки и материалов у BMW значительно выше, чем у других электрокаров.

bmw.ua

И вот мы добрались до творения Илона Маска – Tesla Model 3. Эти автомобили очень популярны, ведь они имеют все технологии от старших моделей, большой запас хода, но при этом стоят гораздо дешевле. Главное в этом авто – это его скорость и батарея. Но некоторым водителям не нравится низкое качество сборки авто, а также довольно слабенькая шумоизоляция.

iXBT

Каждый из этих электромобилей точно стоит вашего внимания, поэтому выбирайте одного из них и получайте удовольствие от вождения.

Напомним, Tesla за год доставила почти миллион электромобилей, а в четвертом квартале установила новый рекорд.