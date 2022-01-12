Британцы назвали лучшие подержанные внедорожники, которые можно приобрести до 35 тысяч долларов

Один из лучших подержанных внедорожников в этом бюджете – Audi Q5.

Конечно, 35 тысяч долларов (примерно 945 000 грн) – это очень солидная сумма денег, за которую теоретически можно приобрести и новый неплохой внедорожник. Но автомобильный кризис и нехватка чипов сделала так, что приобрести новый автомобиль не так уж и просто. Поэтому большинство клиентов пошли на рынок подержанных автомобилей.

Британские эксперты из издания What Car? создали подборку лучших подержанных внедорожников в этот бюджет.

Начнем с настоящего британца – Land Rover Discovery Sport. Этот автомобиль имеет 7 мест, что делает его достаточно вместительным и привлекательным для большой семьи. Также, дизайн авто нравится многим автомобилистам. Но надо помнить, что это Land Rover, поэтому ожидать от него большой надежности не стоит. Ну и конечно оригинальные запасные части стоят гораздо дороже, чем у конкурентов.

Далее у нас шведский "корабль" – Volvo XC 60. Такие автомобили покупают люди, которые сильно переживают за свою безопасность, ведь именно инженеры Volvo разбираются в ней безупречно. Автомобиль большой, хороший и очень удобный. Но, несмотря на габариты, у него достаточно маленький багажник, что может стать проблемой для некоторых водителей. Управление также не очень информативное, но двигатели и трансмиссия надежны и неприхотливы.

Skoda Kodiaq – большой, стильный внедорожник за довольно умеренный ценник. Автомобиль предлагает своему владельцу комфорт, множество опций и неплохую надежность. Но надо отметить, что шумоизоляция салона слабенькая и ему не хватает практичности. Несмотря на это, люди любят эту большую "баржу" за современный дизайн, хорошее качество материалов и из-за очень комфортной подвески.

Теперь к нам пришел баварец – BMW X3. Здесь покупатели, выбирают такой автомобиль за дизайн и философию бренда. В BMW очень много фанатов во всем мире. Поэтому, когда выходит новая модель, они быстро разлетаются. BMW X3 – красивый, хорошо управляется и качество немецкой сборки как обычно на высоте. И все же, за такие деньги можно найти автомобиль более практичный. К примеру, здесь невозможно заказать третий ряд сидений, а если вам попалась версия M Sport, тогда езда на автомобиле будет похожа на поездку верхом на табуретке.

И напоследок – Audi Q5. Очень популярный автомобиль, как на европейском рынке так и на нашем. Здесь все в лучших традициях Audi. Хороший дизайн, крутая оптика, качественный салон и множество опций. Но проблемы те же, что и у BMW X3 – нет третьего ряда сидений и жесткая подвеска. С последним вам поможет пневматическая подвеска, но таких автомобилей предлагается не очень много.

Если вы ищете надежный и качественный внедорожник, примерно в этом бюджете, тогда советуем вам обратить внимание на эти автомобили.

Напомним, что недавно британцы назвали лучшие электромобили на рынке в 2022 году.