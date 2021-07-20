Британцы назвали самые проблемные подержанные автомобили в возрасте до пяти лет

Британцы назвали самые проблемные подержанные автомобили в возрасте до пяти лет

Для этого были опрошены 13 тысяч владельцев машин.

Всегда было и будет так, что автомобили, какими бы они ни были, подвержены поломкам при эксплуатации.

Вопрос лишь в том, насколько часто это происходит, и как сильно ремонт бьет по карману владельца. Чем старше машина, тем визиты в сервисные центры становятся чаще, но иногда и новые автомобили не дают владельцу вдоволь насладиться вождением.

Поэтому, специалисты британского портала WhatCar? составили список самых проблемных подержанных авто в возрасте до пяти лет.

В рамках исследования они опросили около 13 тысяч владельцев автомобилей до пяти лет. Все выявленные поломки в машинах разделили на 15 категорий: кондиционер, аккумулятор, кузов, тормоза, двигатель, выхлопная система, топливная система, коробка передач/сцепления, спутниковая навигация, подвеска, внутренняя отделка и прочее.

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Средняя стоимость ремонта, по результатам опроса, составила 150-300 долларов. Максимальная сумма, которую пришлось отдать владельцам за устранение неисправности — почти 2 тысячи долларов. Автомобили, поломки которых были сложными, а ремонт — дорогой, получили наименьший рейтинг надежности в процентах. Те модели, которые дешево и быстро ремонтируются, получили более высокие оценки.

Итак, список выглядит так:

Audi A6 (2011-2018) — 70,6%;

Seat Alhambra (2011-2020) — 70,8%;

Land Rover Discovery Sport (2014-2019) — 73,1%;

Range Rover Sport (2013-настоящее время) — 74,2%;

Land Rover Discovery (2015-настоящее время) — 77,9%;

Range Rover Velar (2017-настоящее время) — 81,9%;

Porsche 718 Cayman (2016-настоящее время) — 82,5%;

Seat Leon дизель (2013-2020) — 82,7%;

Range Rover Evoque (2011-2019) — 82,8%;

Peugeot 308 (2013-настоящее время) — 83,3%;

Volkswagen Golf дизель (2013-2020) — 83,6%;

Porsche Panamera (2016-настоящее время) — 84,5%;

Tesla Model S (2014-настоящее время) — 85,7%;

Suzuki Ignis (201) — 85,9%;

Dacia Sandero (2013-2020) — 85,9%;

Ford S-Max (2015-настоящее время) — 86,5%;

Jaguar XJ (2010-настоящее время) — 86,6%;

Nissan Qashqai (2014-2021) — 87%;

Mercedes C-Class (2014-настоящее время) — 87,3%;

Opel Insignia Grand Sport (2017-настоящее время) — 87,4%;

Nissan X-Trail (2014-настоящее время) — 87,6%;

BMW X6 (2014-2019) — 88,2%;

KIA Picanto (2017-настоящее время) — 88,3%;

Jaguar E-Pace (2017-настоящее время) — 88,4%;

MG ZS EV (2019-настоящее время) — 89,4%.

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